Обвиняемый в совершении взрыва в супермаркете Петербурга арестован

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 205 УК, сроком на 2 месяца, до 28 февраля 2018 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве на статью о теракте.

30 декабря ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника.

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, пострадали 18 человек.