Дело о взрыве в супермаркете Петербурга переквалифицировано на статью о теракте

Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге на статью о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах совершённого деяния и фотографии взрывного устройства.

В ходе допросов мужчина сообщил, что мотивом для совершения преступления послужила «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».

30 декабря следователи начали допрос подозреваемого в совершении преступления.

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, пострадали 18 человек.