Дело о взрыве в супермаркете Петербурга переквалифицировано на статью о теракте
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах совершённого деяния и фотографии взрывного устройства.
В ходе допросов мужчина сообщил, что мотивом для совершения преступления послужила «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».
30 декабря следователи начали допрос подозреваемого в совершении преступления.
Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, пострадали 18 человек.