Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в магазине в Петербурге
«С подозреваемым незамедлительно начали работать следователи СК России. В настоящее время его допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о задержании злоумышленника, устроившего взрыв в петербургском магазине.
Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. В результате инцидента пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Позднее, как сообщали СМИ, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.