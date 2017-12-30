Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в магазине в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета России начали допрос подозреваемого в осуществлении взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, при котором пострадали 18 человек. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

«С подозреваемым незамедлительно начали работать следователи СК России. В настоящее время его допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о задержании злоумышленника, устроившего взрыв в петербургском магазине.

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. В результате инцидента пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позднее, как сообщали СМИ, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.