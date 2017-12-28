Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Петербурга

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что поручил ФСБ при задержании злоумышленников действовать в рамках закона.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — добавил Путин.

Ранее власти заявили, что при взрыве в магазине Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, из них восемь госпитализированы.

15 декабря стало известно, что спецслужбы пресекли в Петербурге деятельность сторонников террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали совершить теракт 16 декабря.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.