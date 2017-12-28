Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в супермаркете

В результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, из них восемь госпитализированы.

Об этом написала в своём Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. «Общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала Митянина. Ранее СК назвал предварительную причину взрыва в Петербурге.