Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в супермаркете
В результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, из них восемь госпитализированы.
Об этом написала в своём Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
«Общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала Митянина.
Ранее СК назвал предварительную причину взрыва в Петербурге.
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