СК назвал предварительную причину взрыва в Петербурге

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Причиной взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сообщили в Следственном комитете.

Как говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT, «по предварительной оценке взрывотехников, произошёл взрыв начинённого поражающими элементами самодельного взрывного устройства». Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Она отметила, что «следствие рассматривает все возможные версии произошедшего».

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Петербурге.

По данным ведомства, госпитализированы четыре человека.

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