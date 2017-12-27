СК назвал предварительную причину взрыва в Петербурге
Как говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT, «по предварительной оценке взрывотехников, произошёл взрыв начинённого поражающими элементами самодельного взрывного устройства». Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте.
Она отметила, что «следствие рассматривает все возможные версии произошедшего».
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Петербурге.
По данным ведомства, госпитализированы четыре человека.