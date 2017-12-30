СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

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Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SITE и Reuters.

По данным СМИ, атаку совершили члены ячейки запрещённой организации.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете Санкт-Петербурга. В результате инцидента пострадали 18 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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