Опубликовано видео с предполагаемым подозреваемым во взрыве в Петербурге

В сети опубликована запись с камеры видеонаблюдения из магазина «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, где в среду, 27 декабря, произошёл взрыв.

Предполагается, что на кадры попал подозреваемый в совершении атаки незадолго до происшествия.

Как сообщалось, следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге, в том числе террористический акт.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт.