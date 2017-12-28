СК отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

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Следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге, в том числе террористический акт.

«Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт», — цитирует Интерфакс официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим при взрыве. Им будет выплачено по 300 тыс. рублей.

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