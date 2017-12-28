Ветеран Службы внешней разведки прокомментировал взрыв в магазине Петербурга

Ветеран Службы внешней разведки России, сотрудник спецподразделения «Вымпел», эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в беседе с RT прокомментировал взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

«Иногда, чтобы скрыть какой-то товар типа наркотиков, ставят взрывные устройства. Но на это не очень похоже, потому что там обычно малая мощность, а здесь пострадали 13 человек. Скорее всего, это было самодельное взрывное устройство. И предназначалось оно, видимо, для чего-то другого», — сказал он.

По его словам, магазин стал «просто местом хранения».

«Их (камеры хранения. — RT) везде не проверишь. Они всегда представляют опасность в этом плане. В основном камеры хранения осматривают на вокзалах с помощью технических просвечивающих средств или средств, реагирующих на наличие взрывчатки», — отметил эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Петербурге был совершён террористический акт.