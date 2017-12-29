Ещё четверо пострадавших при взрыве в магазине Петербурга обратились за медпомощью

Короткая ссылка
Ещё четыре человека, пострадавших в результате взрыва в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё четверо пострадавших при взрыве в магазине «Перекрёсток». После осмотра специалистами трое оставлены в лор-отделении стационара Мариинской больницы», — написала она в Twitter.

Таким образом, общее число пострадавших возросло до 18. 

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119