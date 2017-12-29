Ещё четверо пострадавших при взрыве в магазине Петербурга обратились за медпомощью

Ещё четыре человека, пострадавших в результате взрыва в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё четверо пострадавших при взрыве в магазине «Перекрёсток». После осмотра специалистами трое оставлены в лор-отделении стационара Мариинской больницы», — написала она в Twitter.

Таким образом, общее число пострадавших возросло до 18.

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.