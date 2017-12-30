ФСБ сообщила о задержании устроившего взрыв в магазине в Санкт-Петербурге

ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника, устроившего 27 декабря взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали 18 человек. По данным ведомства, подозреваемый передан в Следственный комитет России для проведения дальнейших следственных действий.

«ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершённого 27 декабря в торговом зале магазина «Перекрёсток» в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ведомства.

Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало в супермаркете Санкт-Петербурга вечером 27 декабря. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позднее, как сообщали СМИ, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.