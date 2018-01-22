Жириновский рассказал о первых указах, которые он подпишет в случае победы на выборах

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о первых трёх указах, которые он подпишет в случае избрания на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Указ об амнистии: у нас сегодня 650 тыс. в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки… О защите русского языка: каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, может быть, надо подумать о населении, ввести талоны на питание», — рассказал кандидат.

Ранее опрос показал, что, если бы выборы президента проводились в ближайшее время, за Жириновского отдали был свой голос 6,1% избирателей.

29 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский был официально зарегистрирован кандидатом на выборах президента России.