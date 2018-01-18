Жириновский в шутку предложил американским хакерам помочь ему стать президентом

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если хакеры США помогут ему одержать победу на выборах президента, тогда он поверит во «вмешательство» России в выборы в США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они считают, что мы, действительно, в чём-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу (Дональда) Трампа», — в шутку сказал Жириновский.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о начале разработки законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.

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