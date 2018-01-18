Жириновский в шутку предложил американским хакерам помочь ему стать президентом
Об этом сообщает РИА Новости.
«Если они считают, что мы, действительно, в чём-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу (Дональда) Трампа», — в шутку сказал Жириновский.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о начале разработки законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.