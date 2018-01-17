Совфед разрабатывает проект о предотвращении влияния на внутриполитические процессы в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о начале разработки законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.

Об этом она сказала в ходе заседания Совфеда.

«В декабре прошедшего года прошла встреча президента России с советами палат Федерального Собрания… Президентом был озвучен ряд важных инициатив, к работе над которыми мы уже приступили. Среди них — демографический пакет, реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов, вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что на президентские выборы в России пригласят в качестве наблюдателей зарубежных парламентариев.

Глава МИД России Сергей Лавров также ранее рассказал, что внешнее вмешательство в президентские выборы в России происходит постоянно.