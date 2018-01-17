Совфед пригласит зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на выборы президента России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на выборы президента России будут приглашены в качестве наблюдателей зарубежные парламентарии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев», — сказала она.

Кроме того, спикер верхней палаты парламента призывает Совфед способствовать проведению выборов без провокаций и нарушений.

Она также заявила о необходимости исключить попытки внешнего вмешательства в процесс выборов в России.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации направит в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и национальные парламенты приглашения быть наблюдателями на выборах президента России.