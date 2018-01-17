Совфед пригласит зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на выборы президента России
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев», — сказала она.
Кроме того, спикер верхней палаты парламента призывает Совфед способствовать проведению выборов без провокаций и нарушений.
Она также заявила о необходимости исключить попытки внешнего вмешательства в процесс выборов в России.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации направит в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и национальные парламенты приглашения быть наблюдателями на выборах президента России.