Жириновский попросил депутатов Госдумы «сбросить» по миллиону рублей на его избирательный счёт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил депутатов Госдумы перевести на его избирательный счёт по 1 млн рублей на его предвыборную кампанию.

«Сейчас выборы у нас идут. У нас с вами, у депутатского корпуса, есть возможность проявить солидарность. Поскольку я единственный из депутатов участвую, то 450 депутатов могли бы по 1 млн рублей внести на мой избирательный счёт», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Жириновского на заседании Думы.

«В другой раз, может, кто-то ещё пойдёт от другой партии — ему соберём», — отметил он.

«Можете дома, ну или прямо отсюда сейчас (это online называется?), сбросить на счёт или кошелёк. Цифра круглая — единица и шесть нулей, не ошибётесь», — добавил Жириновский.

Он отметил, что миллион нужно перевести на его избирательный счёт до 17:00 12 января: «А если нет — 20 марта будем разбираться с вами».

29 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский был официально зарегистрирован кандидатом на выборах президента России.