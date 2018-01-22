В КГИ рассказали о разнообразии возрастного состава кандидатов в президенты России

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В Комитете гражданских инициатив (КГИ) рассказали о разнообразии возрастного состава кандидатов в президенты России, а также желающих принять участие в президентской гонке. Об этом говорится в докладе Комитета.

«Самым старшим является ветеран президентских кампаний, 71–летний Владимир Жириновский (для него эта кампания шестая), самым молодым — 35–летний Станислав Полищук», — говорится в тексте документа.

При этом отмечается, что кандидатов старше 60 лет на 1 января 2018 года всего 5.

В возрасте от 50 до 60 лет — 10, от 40 до 50 лет — 14, и младше 40 — 7.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко в беседе с «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на предстоящих президентских выборах.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года.

 

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