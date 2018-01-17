Политолог назвал причины изменения рейтинга Грудинина

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал изменение рейтинга кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

«Некие события, которые происходили вокруг Грудинина, говорят о том, что есть определённое информационное и технологическое давление, направленное на снижение его рейтингов. Он забыл указать иностранные счета, о чём достаточно активно прошла информация в самых различных СМИ, также сообщили, что он отдыхал в Германии, а не в России. Его программа была жёстко раскритикована, и там были основания для критики. Охотно верю, что рост рейтинга Грудинина либо замедлился, либо приостановился — все основания для этого есть», — отметил Колядин.

Ранее проведённый опрос показал, что если бы президентские выборы в России проводились в ближайшее воскресенье, то 6,1% избирателей проголосовали бы за Павла Грудинина.

При этом ранее этот показатель составлял 7,2%.

12 января Центризбирком обнародовал сведения о доходах Павла Грудинина.