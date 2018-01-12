ЦИК обнародовала сведения о доходах Грудинина
Общая сумма денежных средств, находящихся на счетах или вкладах в банках, составляет 5,92 млн рублей. Кроме того, Грудинин владеет 1 млн 993 тыс. акций закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина», а в обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» ему принадлежит «доля в праве 4%».
Кроме того, опубликованы данные о доходах супруги кандидата на пост главы государства Ирины Грудининой. За шесть лет суммарно она заработала 2,62 млн рублей. У неё в собственности две квартиры в Москве, два легковых автомобиля Lexus. На 11 счетах Грудининой находится в общей сложности около 2 млн рублей, также она владеет долей в ООО «ТАИР».
12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России. Он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах.