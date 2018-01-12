ЦИК обнародовала сведения о доходах Грудинина

Суммарный доход кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за последние шесть лет составил порядка 157,4 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

Общая сумма денежных средств, находящихся на счетах или вкладах в банках, составляет 5,92 млн рублей. Кроме того, Грудинин владеет 1 млн 993 тыс. акций закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина», а в обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» ему принадлежит «доля в праве 4%».

Кроме того, опубликованы данные о доходах супруги кандидата на пост главы государства Ирины Грудининой. За шесть лет суммарно она заработала 2,62 млн рублей. У неё в собственности две квартиры в Москве, два легковых автомобиля Lexus. На 11 счетах Грудининой находится в общей сложности около 2 млн рублей, также она владеет долей в ООО «ТАИР».

12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России. Он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах.