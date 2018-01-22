Источник: Путин может представить основные тезисы своей предвыборной программы в конце января

Действующий глава государства и кандидат на пост президента России Владимир Путин может представить основные тезисы своей предвыборной программы в ближайшее время на встрече с доверенными лицами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в избирательном штабе Путина.

«Тезисы или отдельные пункты предвыборной программы президента могут быть представлены на его встрече с доверенными лицами», — заявил собеседник издания.

Политолог Андрей Колядин отметил, что, скорее всего, на встрече Путин особое внимание уделит социально-экономической сфере.

«На встрече с доверенными лицами Владимир Путин, вероятно, поговорит о социально-экономической повестке и инновациях, которые он как кандидат намерен осуществлять после победы на выборах», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина собрал более 1,5 млн подписей в его поддержку.