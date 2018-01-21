Кузнецова попросила наградить спасавшую детей учительницу из Перми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась к властям Перми с просьбой представить учительницу Наталью Шагулину к государственной награде за мужество, проявленное при защите детей во время нападения с холодным оружием.

«Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении Натальи Шагулиной к государственной награде за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы омбудсмена.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было закрыто на два дня.