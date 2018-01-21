В Ингушетии неизвестный приобрёл для нуждающихся 50 тонн продуктов

Житель Ингушетии, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал нуждающимся семьям республики более 50 тонн различных продуктов. Об этом сообщили в руководстве республики.

«600 многодетных семей, лишившихся кормильца, состоящих на учёте в благотворительных фондах, получат муку, сахар, рис и другие необходимые продукты», — приводит сообщение kp.ru. Отмечается, что продукты приобрёл для региона неизвестный благотворитель, пожелавший помочь нуждающимся. По предварительным данным, благотворителем является один из крупнейших бизнесменов Ингушетии. Ранее m24 сообщал, что на востоке Москвы открылся пункт сбора детских вещей.