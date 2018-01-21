В Ингушетии неизвестный приобрёл для нуждающихся 50 тонн продуктов

Короткая ссылка
Житель Ингушетии, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал нуждающимся семьям республики более 50 тонн различных продуктов. Об этом сообщили в руководстве республики.

«600 многодетных семей, лишившихся кормильца, состоящих на учёте в благотворительных фондах, получат муку, сахар, рис и другие необходимые продукты», — приводит сообщение kp.ru.

Отмечается, что продукты приобрёл для региона неизвестный благотворитель, пожелавший помочь нуждающимся.

По предварительным данным, благотворителем является один из крупнейших бизнесменов Ингушетии.

Ранее m24 сообщал, что на востоке Москвы открылся пункт сбора детских вещей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru