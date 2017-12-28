Ставший волонтёром года Максим Токарев рассказал о движении добровольцев
Как напомнил Токарев, 2017 год был в России Годом экологии, что помогло привлечь внимание к проекту «Сохраним Байкал» большого числа людей, крупных компаний, государства.
«И победа в номинации «Волонтёр года» премии «Доброволец России — 2017» стала признанием нашей общей работы, которая ведётся на добровольных началах», — отметил он.
По словам Токарева, на Год добровольца он возлагает не меньше надежд, чем на Год экологии, и для его проекта это будет очередной виток развития.
Кроме того, он выразил надежду, что для волонтёров, работающих в других сферах, 2018 год тоже принесёт новые возможности и открытия.
Например, Россия будет впервые принимать чемпионат мира по футболу, и участвовать в его организации изъявили желание рекордное число волонтёров — 176 тыс. человек из 190 стран.
«Кроме того, сегодня в России есть ряд очень серьёзных проблем, к решению которых необходимо подключать население. Это и экология, и благотворительность, и социальные вопросы», — подчеркнул Токарев.
Он также сказал, что каждый человек может направить свои знания и опыт в полезное русло. Со стороны государства, считает Токарев, добровольцам нужна не только поддержка инициатив, но и информационно-просветительская работа, чтобы люди знали, куда и как необходимо обращаться, чтобы решать проблемы. Помощь бизнеса тоже нужна, полагает он.
«Я надеюсь, что в Год добровольца все эти аспекты нашей общей деятельности выйдут на новый уровень», — заключил Токарев.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в России Года добровольца.