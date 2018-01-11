На востоке Москвы открылся пункт сбора детских вещей

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В Сиреневом саду на востоке Москвы открылся пункт сбора детских вещей и игрушек, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Принимается одежда для детей до 18 лет, а также вещи для беременных и кормящих матерей.

В пункт также можно принести развивающие игры и книги для детей, коляски, автокресла, посуду и инвентарь для занятий спортом. Вещи должны быть в хорошем состоянии, пригодными для использования.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, ставший волонтёром года, рассказал в беседе с ФАН о движении добровольцев.

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