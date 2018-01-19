Собчак окунулась в прорубь под Томском

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Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, окунулась в прорубь на Крещение. Об этом она сообщила в своём Instagram.

По её словам, купание прошло под Томском — в реке Ушайке.

«Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за -40 °С!» — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере во время крещенских купаний.

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