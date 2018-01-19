Додон окунулся в прорубь на Крещение

Президент Молдавии Игорь Додон окунулся на Крещение в прорубь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Всех православных поздравляю с Великим Праздником Крещения Господня!» — говорится в подписи к видео, где Додон окунается в прорубь.

«Так мы укрепляемся в вере и закаляем наше тело и дух. Я много лет соблюдаю эту традицию и стараюсь сохранить ее христианское и религиозное значение таким, как она передавалась нам испокон веков», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин окунулся в воду на Крещение. Также поступил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, окунулся генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс и другие сотрудники дипломатической миссии.