Кличко заявил, что не все киевские чиновники смогут сразу вынырнуть на Крещение в 2019 году

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своими заместителями, советниками, главами районов и депутатами нырнул в прорубь на Крещение и пошутил, что в следующем году те, кто будут плохо работать, могут вынырнуть не сразу.

«Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочение и закаливание команды. Кроме того, сегодня большой христианский праздник, и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой в Бога, в Украину и в наше дело», — приводятся слова Кличко на странице Facebook мэра Киева.

Также он пошутил, обращаясь к главам районов и заместителям, что в следующем году те, кто будут плохо работать, могут вынырнуть не сразу.

Ранее президент России Владимир Путин окунулся в воду на Крещение.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В ряде стран существует традиция в этот день окунаться в прорубь. Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.