На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны Земли

Духовенство Русской православной церкви на Крещение, 19 января, освятит воды Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, сообщает РИА Новости.

«Традиционно каждый год в Крещенский сочельник и в праздник Крещения духовенство Московского патриархата освящает воду, в том числе в открытых источниках. И конечно, священнослужители храмов, расположенных в прибрежных населённых пунктах, на берегах океанов, могут освящать и океанскую воду», — заявил секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

Он добавил, что патриаршие приходы действуют, в частности, в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Также отмечается, что Северный Ледовитый и Тихий океаны будут освящены в нескольких точках.

Протоиерей Тимофей Золотусский заявил, что освятит воды Атлантического океана на побережье Рейкьявика, и добавил, что некоторые исландцы принимают участие в крещенских купаниях. Архимандрит Александр сообщил, что освятит воды Персидского залива в Дубае (ОАЭ).

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность столичных спасателей к обеспечению безопасности во время крещенских купаний. Кроме того, эксперт рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.