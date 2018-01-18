Глава МЧС проверил готовность спасательных служб к крещенским купаниям

Глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность столичных спасателей к обеспечению безопасности во время крещенских купаний.

Как сообщает РИА Новости, министр посетил оборудованную для купаний площадку в Серебряном Бору на озере Бездонное.

«Сегодня мощная группировка сил и средств МЧС России численностью более 9,5 тыс. сотрудников и более 3 тыс. единиц техники прикрывает все традиционные места крещенских купаний. Все необходимые службы готовы к обеспечению безопасности. Каждому человеку будет оказываться необходимая помощь и поддержка, для этого подготовлена вся необходимая инфраструктура», — заявил Пучков.

Он отметил, что на местах будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции. Пучков добавил, что сам также окунётся в прорубь.

Ранее эксперт рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.