Эксперт рассказал о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение

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Врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение, сообщает НСН.

«Верующим, которые имеют хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные, нужно быть осторожными. Возможны спазмы и другие осложнения», — заявил эксперт.

Как отметил Коневский, существует практика после ныряния съедать тарелку горячего жирного супа, но при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта могут быть обострения.

Медик также предупредил об опасности злоупотребления алкоголем.

«Можно выпить 50 граммов, не более. Только чтобы согреться. Но у нас же пьют, пока дно не увидят», — пояснил Коневский.

Ранее Nation News сообщал, что в Краснодаре определили места для крещенских купаний.

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