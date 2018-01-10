В Краснодаре определили места для крещенских купаний

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В Краснодаре выбрали шесть мест для проведения крещенских купаний, сообщает Nation News.

Полный список опубликован на сайте администрации.

Чтобы предотвратить возможные травмы, 15 и 16 января отобранные места будут проверены водолазами.

В момент проведения обряда за безопасность будут отвечать 47 водолазов и спасателей, за общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Крещение Господне (Святое Богоявление) будет отмечаться в ночь на 19 января.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Москве повторён температурный рекорд за всю историю наблюдений.

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