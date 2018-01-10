В Краснодаре определили места для крещенских купаний
В Краснодаре выбрали шесть мест для проведения крещенских купаний, сообщает Nation News.
Полный список опубликован на сайте администрации.
Чтобы предотвратить возможные травмы, 15 и 16 января отобранные места будут проверены водолазами.
В момент проведения обряда за безопасность будут отвечать 47 водолазов и спасателей, за общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.
Крещение Господне (Святое Богоявление) будет отмечаться в ночь на 19 января.
Ранее сообщалось, что на Рождество в Москве повторён температурный рекорд за всю историю наблюдений.
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