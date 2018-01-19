Генконсул США во Владивостоке окунулся в прорубь на крещение
«Поздравляем с праздником Крещения! Смотрите, как его сегодня отметили работники консульства — конечно же, в проруби!» — говорится к подписи к видео на странице генконсульства в Facebook.
Кийс заявил, что хотел проявить солидарность с жителями города.
«В этом году я решил окунуться в прорубь на Крещение, поскольку это, как я понимаю, давняя русская традиция, и я хотел бы продемонстрировать солидарность с жителями Владивостока», — сказал консул.
Сын дипломата Эндрю также окунулся в прорубь.
«Большая честь присоединиться к жителям Владивостока. Горжусь, что ко мне присоединился мой сын», — добавил Майкл Кийс.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.