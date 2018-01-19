Путин окунулся в прорубь на Селигере во время крещенских купаний

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал он.

Отмечается, что Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.

Песков добавил, что глава государства уже не в первый раз принимает участие в крещенских купаниях.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — пояснил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее определили шесть мест для купания в Крещение.