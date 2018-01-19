Путин окунулся в прорубь на Селигере во время крещенских купаний
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.
Об этом сообщает РИА Новости.
«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал он.
Отмечается, что Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.
Песков добавил, что глава государства уже не в первый раз принимает участие в крещенских купаниях.
«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — пояснил он.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее определили шесть мест для купания в Крещение.
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