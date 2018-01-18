В Адыгее определили шесть мест для купания в Крещение

Управление Майкопской и Адыгейской епархии определило места для проведения обряда освящения воды и омовения в Крещение, сообщает «Юга.ру».

Массовые омовения будут проходить в организованных купальнях Свято-Успенского храма на хуторе Гавердовском, Свято-Никольского храма в посёлке Тульском и Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря в посёлке Победа, а также храма Константина и Елены в селе Еленовском Красногвардейского района и в Пантелеимоновском храме в посёлке Новом Тахтамукайского района.

В станице Дондуковской Гиагинского района после службы в Илиинском храме можно будет искупаться в реке, где оборудуют купель.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея, везде организуют постоянное дежурство спасателей и полиции. В случае необходимости будет оказана первая доврачебная помощь.

Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.