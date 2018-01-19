В Минкомсвязи рассказали о призывающих к резне в школах группах в соцсетях
«Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение», — цитирует ТАСС Волина.
Он также подчеркнул, что все подобные сообщества в сети «вне всякого сомнения будут заблокированы».
По его словам, блокировка будет осуществляться с 19 января совместными усилиями ведомства, Роскомнадзора и администраций соцсетей.
Ранее стало известно, что ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ, в результате чего пострадали семь человек.
15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.