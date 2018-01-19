В Бурятии сообщили, что информация о трёх напавших на школу не подтвердилась

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Информация о том, что нападение на школу №5 в посёлке Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ совершили три человека, не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства образования республики Ирина Дамбаева.

«Нападавший был один, информация о трёх не подтвердилась. В настоящее время он госпитализирован, у него травма ноги, вероятно, он её получил, когда выпрыгивал из окна», — цитирует Дамбаеву РИА Новости.

Ранее региональные власти сообщили, что нападение на школу совершили трое молодых людей.

При этом в СК заявили, что напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку.

По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

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