Правительство России утвердило план развития конкуренции в сфере здравоохранения

Российское правительство утвердило «дорожную карту» развития конкуренции в сфере здравоохранения.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

«План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок», — отмечается в тексте.

Сообщается, что распоряжение предусматривает совершенствование регулирования регистрации лекарств, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, закупок.

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на рынке фармацевтической продукции планируется к 2021 году.