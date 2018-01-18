Правительство России утвердило план развития конкуренции в сфере здравоохранения
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.
«План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок», — отмечается в тексте.
Сообщается, что распоряжение предусматривает совершенствование регулирования регистрации лекарств, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, закупок.
Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на рынке фармацевтической продукции планируется к 2021 году.