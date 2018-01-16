СМИ: В России цены на жизненно необходимые лекарства рекордно снизились за последние пять лет

В России аптечные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) по итогам 2017 года упали на 1,8%, что является рекордным показателем за последние пять лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор.

«Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удаётся сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП ещё и на фоне общего роста рынка», — рассказали изданию в Министерстве здравоохранения.

При этом отмечается, что больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%.

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на рынке фармацевтической продукции планируется к 2021 году.