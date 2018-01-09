Глава Росздравнадзора рассказал, когда удастся побороть контрафакт на фармацевтическом рынке

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Полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на рынке фармацевтической продукции планируется к 2021 году. Об этом заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«К концу 2020 года мы уже планируем достичь таких результатов на лицензируемом фармрынке. Тем более что будет работать система маркировки медикаментов. Поэтому контрафакт и фальсификат в лицензированную сеть аптек не будет попадать вообще», — цитируют Мурашко «Известия».

Он отметил, что в 2017 году количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов в обороте упало более чем в два раза, если сравнивать с 2015 и 2016 годами.

В конце октября 2017 года в Москве и Тюмени прошли обыски по делу о контрафактных медицинских изделиях.

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