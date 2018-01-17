СК возбудил дело по факту драки между школьниками с применением ножа под Челябинском

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после нанесения школьником ранения сверстнику в посёлке Смольное Челябинской области. Об этом сообщается в пресс-релизе СУ СК по региону, поступившем в RT.

«По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК России (умышленное причинение легкого  вреда  здоровью), в рамках которого будет дана  уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ученик школы в ходе ссоры на перемене ударил своего одноклассника ножом. Директор школы в Челябинской области прокомментировала телеканалу «360» инцидент.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119