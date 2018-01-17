СК возбудил дело по факту драки между школьниками с применением ножа под Челябинском

Следователи возбудили уголовное дело после нанесения школьником ранения сверстнику в посёлке Смольное Челябинской области. Об этом сообщается в пресс-релизе СУ СК по региону, поступившем в RT.

«По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ученик школы в ходе ссоры на перемене ударил своего одноклассника ножом. Директор школы в Челябинской области прокомментировала телеканалу «360» инцидент.