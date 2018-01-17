В Красноярском крае пьяный мужчина ворвался в школу и напал на учительницу

В городе Сосновоборске Красноярского края мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в школу и причинил травмы одной из учительниц. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Как отмечается, 44-летний злоумышленник оказался мужем преподавательницы.

«Мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришёл на работу к своей супруге и между ними произошёл конфликт, свидетелями которого стали коллеги и учащиеся. Причинив телесные повреждения учительнице и оскорбив присутствующих старшеклассников, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

По данным полиции, никто из учащихся не пострадал.

Мужчина арестован на трое суток. Начата проверка.

Ранее директор школы в Челябинской области прокомментировала телеканалу «360» ссору между учениками, в результате которой один из них получил ножевое ранение.

15 января в школе в Перми произошла драка между подростками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.