Директор школы под Челябинском рассказала об инциденте между учениками с применением ножа

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Директор школы в Челябинской области прокомментировала ссору между учениками, в результате которой один из них получил ножевое ранение.

По её словам, ученикам 16 и 17 лет. Они поругались на перемене, и один из них достал из кармана перочинный нож.

«(Всё произошло) из-за ерунды. Один сидел на подоконнике, другой сказал слезть с подоконника, тот: «А твоё какое дело, не слезу!» Тот его по плечу», — цитирует телеканал «360» директора.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ученик школы в ходе ссоры на перемене ударил своего одноклассника ножом.

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Общество Происшествия
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