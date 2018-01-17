Директор школы под Челябинском рассказала об инциденте между учениками с применением ножа

Директор школы в Челябинской области прокомментировала ссору между учениками, в результате которой один из них получил ножевое ранение.

По её словам, ученикам 16 и 17 лет. Они поругались на перемене, и один из них достал из кармана перочинный нож.

«(Всё произошло) из-за ерунды. Один сидел на подоконнике, другой сказал слезть с подоконника, тот: «А твоё какое дело, не слезу!» Тот его по плечу», — цитирует телеканал «360» директора.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ученик школы в ходе ссоры на перемене ударил своего одноклассника ножом.