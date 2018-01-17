Школьник ударил одноклассника ножом в Челябинской области

В Челябинской области ученик на школьной перемене в ходе ссоры ударил своего одноклассника ножом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по связям со СМИ Наталью Мамаеву.

«В школе Сосновского района сегодня произошёл конфликт между двумя школьниками, учащимися 9-го класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом», — проинформировала Мамаева.

В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении.

15 января в школе Перми произошла драка между подростками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.