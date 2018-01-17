Суд арестовал на два месяца устроивших драку в пермской школе подростков
Суд арестовал на два месяца подростков, которые устроили драку с применением ножей в школе Перми.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.
Ранее сообщалось, что дело об инциденте в пермской школе будет рассматриваться в больнице.
15 января в школе Перми произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: