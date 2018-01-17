Суд арестовал на два месяца устроивших драку в пермской школе подростков

Суд арестовал на два месяца подростков, которые устроили драку с применением ножей в школе Перми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что дело об инциденте в пермской школе будет рассматриваться в больнице.

15 января в школе Перми произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек.