Суд арестовал на два месяца устроивших драку в пермской школе подростков

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Суд арестовал на два месяца подростков, которые устроили драку с применением ножей в школе Перми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что дело об инциденте в пермской школе будет рассматриваться в больнице.

15 января в школе Перми произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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