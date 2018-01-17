В Совфеде заявили об открытом преследовании российских журналистов со стороны властей США

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США открыто преследуют российских журналистов.

«Упрекая Россию в отсутствии демократии, режиссёры военных интервенций и цветных революций у себя дома прямо ограничивают свободу слова, в частности, открыто преследуют российских журналистов. Мало того, власти США уже готовы признать иноагентами даже тех своих граждан или организации, которые на законных основаниях просто сотрудничают с RT America и Sputnik», — сказал он на заседании Совета Федерации.

10 января стало известно, что Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

В посольстве России в США прокомментировали требование американских властей к партнёру Sputnik.

13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.