«Зачистка информационного пространства»: Захарова о давлении на российские СМИ в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. Дипломат прокомментировала информацию о намерении властей Соединённых Штатов вслед за RT присвоить статус иностранного агента компании RIA Global, которая является партнёром агентства Sputnik в США. RT ведёт прямую трансляцию.