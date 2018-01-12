«Зачистка информационного пространства»: Захарова о давлении на российские СМИ в США

Короткая ссылка
RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. Дипломат прокомментировала информацию о намерении властей Соединённых Штатов вслед за RT присвоить статус иностранного агента компании RIA Global, которая является партнёром агентства Sputnik в США. RT ведёт прямую трансляцию.
Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики
  • Мария Захарова
  • © RT

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119