Эксперты рассказали, как встретить Крещение

Эксперты рассказали, как встретить один из важнейших для христианства праздник — Крещение, сообщает kp.ru.

«Многим людям мы настоятельно не рекомендуем погружение в ледяную прорубь. Не следует совершать омовения, если вы морально к этому не готовы, ведь тогда может быть нанесён более значительный вред здоровью», — заявила врач КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Галина Халиман.

По её словам, планирующие погружение в ледяную прорубь должны проконсультироваться со своим лечащим врачом, особенно если есть хронические заболевания.

«Следует взять с собой одежду, которая будет легко надеваться после того, как вы уже вынырнете из проруби. Рядом с иорданью должно быть помещение, где вы бы могли согреться», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя употреблять спиртное ни до, ни после погружения.

Иерей Владивостокской епархии отец Дмитрий Брызгалов, со своей стороны, заявил, что главное — вера, а погружаться в прорубь необязательно.

«Мы православные христиане, а не язычники, поэтому должны не создавать культ воды, а оставаться верными своей религии», — сказал он.

По его словам, освящённая вода — дополнительная помощь для любого искренне верующего человека, но не надо думать, что если человек не ходит в церковь, не молится и не исповедуется, то, испив святой воды, он решит все свои проблемы и излечится сразу от всех болезней.

Брызгалов также посоветовал поститься в Крещенский сочельник, а если это невозможно, то хотя бы на день исключить из рациона продукты с животным белком.

Ранее Nation News сообщало, что в Краснодаре выбрали шесть мест для проведения крещенских купаний.