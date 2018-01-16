Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%
За последние пять-семь лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения», — приводит её слова «Газета.Ru».
Ранее общественники предложили в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках алкогольной продукции картинки на тему вреда алкоголя.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН оценил данное предложение.
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