В России предложили размещать на упаковках алкоголя устрашающие картинки
Письмо с соответствующим предложением направлено министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.
По словам автора инициативы и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке с алкоголем необходимо размещать не только текстовую информацию о губительных последствиях чрезмерного потребления.
Он отметил, что необходимы иллюстрации — фотографии поражённых алкоголем органов. Это, по мнению Хамзаева, даст гражданам полное представление о вреде потребления алкоголя.
В пресс-службе Минздрава заявили, что готовы изучить предложение общественников.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить размер надписи о вреде алкогольной продукции.
Подробнее — в материале RT.