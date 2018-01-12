В России предложили размещать на упаковках алкоголя устрашающие картинки

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Общественники предлагают в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках алкогольной продукции картинки на тему вреда алкоголя.

Письмо с соответствующим предложением направлено министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

По словам автора инициативы и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке с алкоголем необходимо размещать не только текстовую информацию о губительных последствиях чрезмерного потребления.

Он отметил, что необходимы иллюстрации — фотографии поражённых алкоголем органов. Это, по мнению Хамзаева, даст гражданам полное представление о вреде потребления алкоголя.

В пресс-службе Минздрава заявили, что готовы изучить предложение общественников.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить размер надписи о вреде алкогольной продукции. 

Подробнее — в материале RT.

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